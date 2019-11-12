İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı

Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklaması yapan Başkan İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım 'ın dün akşam sosyal medyadaki açıklamalarının ardından, kulüpteki çift başlılıktan dolayı Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. İsmail Uyanık, şunları kaydetti:

SAMSUNSPOR Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık , Yılport Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. Uyanık, dernekteki görevine devam edecek.

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