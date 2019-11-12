Son Dakika Haberleri: İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı
Son Dakika Spor İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı - Son Dakika Spor

İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı

6 saat önce

SAMSUNSPOR Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı.

İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı, System.String[]

SAMSUNSPOR Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. Uyanık, dernekteki görevine devam edecek.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklaması yapan Başkan İsmail Uyanık, Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'ın dün akşam sosyal medyadaki açıklamalarının ardından, kulüpteki çift başlılıktan dolayı Futbol A.Ş.'deki görevini bıraktığını açıkladı. İsmail Uyanık, şunları kaydetti:

"Şirketten ve Samsunspor'da üstlenmeye çalıştığım vazifeden bugün ayrılma günü. Samsun'da bu çift başlılığın olmasının Samsunspor'a çok zarar verdiğini görüyorum. Kendi kişisel açımdan da burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta İstanbul'a gittiğimde yönetim kurulunda Yüksel Yıldırım Bey'le de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Devamında kendisiyle bu akşam için bir toplantı organize etmiştik. Fakat dün akşam gece saatlerinde sosyal medyada çıkan birtakım yazılardan sonra artık konuşacak bir şeyin de kalmadığı kendi adıma ortaya çıktı. Dolayısıyla Samsunspor'daki ortaklığımı ve Samsunspor için yapmaya çalıştığım bütün görevleri bırakıyorum. Samsunspor'un daha iyi olacağını düşünüyorum."


Yüksel Yıldırım, İsmail Uyanık, Samsunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim
Aslıhan Gürbüz, kendisine taciz mesajları atan takipçisini ifşa etti Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu Hadise'nin cesur paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Binlerce beğeni aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]