İsmail YK 2020'ye "Oha!" diyor
6 saat önce
İsmail YK'nın söz ve müziğine de imza attığı "Oha" şarkısı, renkli klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlandı.
İsmail YK'nın söz ve müziğine de imza attığı "Oha" şarkısı, renkli klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlandı. Düzenlemesine Yurtseven Kardeşler'in imza attığı şarkının klibinin bir bölümü Almanya'da, bir bölümü de Türkiye'de çekildi. İsmail YK, klibinin yönetmen koltuğunda da kendisi oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14
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