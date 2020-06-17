İsmail YK'dan itiraf: İçimdeki defterleri kapattım

Çok duygusal bir döneminde bu şarkıyı kaleme aldığını vurgulayan İsmail YK " Güzel başlayan ama mutsuz biten bir ilişkinin ardından hissettiğim duyguları cümlelere dökmüştüm. Yıllarca bu şarkıyı söylemeye cesaret edemedim ama pandemi bana kendimle hesaplaşma imkanı sundu. İçimdeki defterleri bir bir kapattım" dedi.



HİÇBİR MÜDAHALE OLMADAN AĞLADI



Şarkının klibi Beykoz'da yer alan bir villada 24 saatte tamamlanırken yönetmen koltuğunda Erkan Nas yer aldı. Sosyal medyada özellikle dikkat çeken ve sanatçının hayranlarının dile getirdiği ağlama sahnelerini İsmail YK'nın hiçbir müdahale olmadan gerçekleştirdiği öğrenildi.