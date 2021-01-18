Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Thiam ve 34. dakikada Samatta'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda sarı-lacivertliler, 67. dakikada Valencia'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. MKE Ankaragücü'nün 90+4. dakikada Emre Güral ile attığı gole engel olmayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı.

Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.

Valencia uzun süre sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, uzun süre sonra gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 6. haftada 25 Ekim'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında atan Valencia, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu.

Valencia, MKE Ankaragücü'ne attığı golle ligdeki sayısını da 2'ye çıkardı.

Thiam ligde üçledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, ligdeki üçüncü golüne imza attı.

Geçen sezonun aksine Fenerbahçe'de daha çok hücumun solunda görevlendirilen Senegalli oyuncu, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini 16. haftada eski takımı Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti.

Ligdeki üçüncü golünü MKE Ankaragücü karşısında bulan Thiam, kupada da takımı adına 2 gole imza atmıştı.

Samatta üst üste 2 resmi maçta gol attı

Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Mbwana Samatta, performans artırdı.

Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra ilk kez ilk 11'de çıktığı Fatih Karagümrük maçında 2 gole imza atan Samatta, daha sonra gol bulamamıştı.

Uzun süreli sakatlığının ardından kupada Kasımpaşa ağlarını sarsan Samatta, MKE Ankaragücü'ne de gol atarak üst üste 2 resmi maçta gol buldu.

İsmail Yüksek ilk kez

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncu İsmail Yüksek, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail, ara transferde geri çağrılmıştı.

Mücadelenin 78. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti.

Ozan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan Ozan, mücadelenin 41. dakikasında sarı kart gördü.

Ligdeki sarı kart sayısı 4 olan milli futbolcu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.