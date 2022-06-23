Ustaosmanoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla duyurdu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan duyuruda ise, "24 Zilkade 1443 perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti - Son Dakika

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