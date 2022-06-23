İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi

23.06.2022 10:45

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü aktarılmıştı. Ustaosmanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
Mahmut Ustaosmanoğlu

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Ustaosmanoğlu'nu vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun"

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI
Kaynak: AA

Mahmut Ustaosmanoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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