İsmailağa Cemaati üyeleri, yılbaşı gecesinde sokağa inerek yeni yıl kutlamalarını eleştirdi: Günahın zirve yaptığı gece - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati üyeleri, yılbaşı gecesinde sokağa inerek yeni yıl kutlamalarını eleştirdi: Günahın zirve yaptığı gece

01.01.2023 11:51

İsmailağa Cemaati'nden Hüseyin Çevik öncülüğündeki çok sayıda kişi, yılbaşı gecesi sokağa çıkarak yeni yıl kutlamalarını eleştirdi. Yürüyüşleriyle ilgili açıklamada bulunan Çevik, "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık. Sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu. Elhamdülillah Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." dedi.

Neredeyse her yılbaşında yaşanan tartışmalar bu yıl da devam etti. Yılbaşının kutlanmasına karşı olan gruplar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. O gruplardan biri de İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan grup oldu.

İsmailağa Cemaati'nin hatiplerinden Hüseyin Çevik ve beraberindeki topluluğun yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş, sosyal medyada gündem oldu.

"EY ŞANLI ORDU" MARŞI İLE PAYLAŞTILAR

Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grupla beraber yürüdükleri görülen cemaat mensuplarının, görüntüleri mehter marşlarından olan "Ey şanlı ordu" ile paylaşmaları dikkat çekti.

"SESSİZ YÜRÜYÜŞÜMÜZ MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU"

Yürüyüş ile ilgili yapılan paylaşıma not olarak: "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." yazıldı.

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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmailağa Cemaati üyeleri, yılbaşı gecesinde sokağa inerek yeni yıl kutlamalarını eleştirdi: Günahın zirve yaptığı gece - Son Dakika


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