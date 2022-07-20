İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur

20.07.2022 01:00

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca'yı da tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur." denildi.

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından cemaat içinde bir tartışma başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef aldı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA KASET TEHDİDİ

Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'ya kaset tehdidinde bulundu. Cübbeli Ahmet'e "Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" diye seslenen Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman." şeklinde konuştu.

CÜBBELİ'DEN TEHDİDE REST

Kaset tehdidine rest çeken Cübbeli Ahmet ise, "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" dedi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen tartışmaya ilişkin İsmailağa Cemaati'nden de bir açıklama geldi. Cemaatin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Cübbeli Ahmet'e yapılan tehdide tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın ve internet yoluyla yayılıp gündemi meşgul ettiği görülen, cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu zamanda tefrika varmış gibi gösterilen birtakım iddialar sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

"POST KAVGASI VARMIŞ HAVASI ESTİRİLMESİ BİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır.

"CEMAATİMİZ ADINA AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ YOKTUR"

Söz konusu tartışmalarda adı geçen Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun akrabalıktan mütevellit soyadı birlikteliğinden hareketle konuyu cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların hak ve hakikatle bir ilgisi olmadığı gibi, mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi'l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz."

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Son Dakika Güncel İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur - Son Dakika
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