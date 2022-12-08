Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? - Son Dakika
Üye Girişi

Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk?

08.12.2022 18:00
Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk?

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iddialarına her kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı Youtube programında skandal ifadeler kullandı. Program sunucusunun, çocuk yaşta evliliklerle ilgili sorusuna, "Neye göre çocuk, kime göre çocuk. Bence kişi kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveyni de bunu uygun görüyorsa daha erken yaşta evlenebilmeliler" yanıtını verdi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken evlendirdiği iddiası, ülkenin neredeyse bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Gümüşel'in, kızının imam nikahlı kocası tarafından yıllarca cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddia edilirken, olaya her kesimden tepkiler geldi.

HÜDA-PAR GENEL BAŞKANINDAN SKANDAL SÖZLER

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal bir açıklama geldi. Youtube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda Demokrasi Odası programına konuk olan Yapıcıuoğlu, çocuk yaşta evliliklerle ilgili soruya çok tartışılacak bir yanıt verdi.

"NEYE GÖRE ÇOCUK? KİME GÖRE ÇOCUK?"

Program sunucusu Serkan Kartal'ın, "Cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?" sorusunu, Yapıcıoğlu şu sözlerle yanıtladı: "Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hala çocuktur. Bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. Şimdi daha önce ben ufak yaşta okuduğum dönemde, kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Anne babalarının rızası varsa evlenebiliyorlardı. Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşta evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var. Bu aileler parçalanmış çok mağdur olmuş durumdalar."

YORUMLAR
500
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun 'evlendirildiği' iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun 'evlendirildiği' iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum TBMM gündeminde 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi var! MHP'den ses getirecek 'idam' önerisi TBMM gündeminde 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi var! MHP'den ses getirecek 'idam' önerisi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Yusuf Ziya Gümüşel, HÜDAPAR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Günlerdir aranan şarkıcının cesedi varilde bulundu
18:38 Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı
18:31 Dehşete düşüren cinayet! Kavga ettiği annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü
18:14 Yarı çıplak market bastı! Başına atılan cisimle yığılıp kaldı
17:37 Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası hakkında konuştu: Proje ürünüdür
17:26 Selahattin Demirtaş'tan 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" iddiasına sert tepki: Derin bir utanç yaşıyorum, öfkeden yerimde duramıyorum
17:29 Arılarla konuşmak isteyen adam feci şekilce yaşamını yitirdi
17:04 Başkan Dursun Özbek'ten "Ronaldo ne zaman geliyor?" sorusuna güldüren cevap: Yarın Florya'da
16:55 Oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Artık Paris'te yaşayacaklar
16:53 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 19:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement