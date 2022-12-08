Hüda-Par Başkanı Yapıcıoğlu'ndan çocuk yaşta evliliklerle ilgili skandal sözler: Neye göre çocuk? Kime göre çocuk?

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken evlendirdiği iddiası, ülkenin neredeyse bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Gümüşel'in, kızının imam nikahlı kocası tarafından yıllarca cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddia edilirken, olaya her kesimden tepkiler geldi.

HÜDA-PAR GENEL BAŞKANINDAN SKANDAL SÖZLER

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan skandal bir açıklama geldi. Youtube'da yayın yapan 3S Medya adlı kanalda Demokrasi Odası programına konuk olan Yapıcıuoğlu, çocuk yaşta evliliklerle ilgili soruya çok tartışılacak bir yanıt verdi.

"NEYE GÖRE ÇOCUK? KİME GÖRE ÇOCUK?"

Program sunucusu Serkan Kartal'ın, "Cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?" sorusunu, Yapıcıoğlu şu sözlerle yanıtladı: "Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hala çocuktur. Bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. Şimdi daha önce ben ufak yaşta okuduğum dönemde, kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Anne babalarının rızası varsa evlenebiliyorlardı. Bence eğer kişi psikolojik ve biyolojik olarak kendisini evliliğe hazır hissediyorsa, eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşta evlenebilmeliler. Şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var. Bu aileler parçalanmış çok mağdur olmuş durumdalar."