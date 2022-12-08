Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş

08.12.2022 23:01

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddialarıyla ilgili açılan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olurken, kurumun Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, cinsel istismar iddialarının yalan olduğunu söyleyen paylaşımları beğendi. Kendisiyle ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Çalışkan, "Paylaşım genel beğeniler arasında sehven yapılan bir beğenidir" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, öz kızının eşi Kadir İstekli'nin yıllarca istimara uğramasına sessiz kaldığı iddia edildi. İddialara her kesimden tepki yükselirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddialarla ilgili açılan davaya müdahil olduklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" ifadelerine yer verildi.

İL MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİLER

Tepkilerin yanı sıra, sosyal medyada olayın doğru olmadığını savunanlar da yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın, cinsel istismar iddialarının doğru olmadığını belirten hesapların paylaşımlarını beğendiği görüldü.

"DERTLERİ ÇOCUK DEĞİL" PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Çalışkan, söz konusu beğenilerini bir müddet sonra kaldırırken, İl Müdürü, Yeni Şafak Muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün "Dertleri çocuk değil" ve yazar Erem Şentürk'ün paylaşımlarını beğendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş

İL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beğenilerin medyada haberleştirilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulllah Çalışkan açıklama yaptı. Twitter hesabındaki paylaşımında Çalışkan beğenilerin sehven yapıldığını belirtti.

"SEHVEN YAPILAN BİR BEĞENİ"

Çalışkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan tarikatı destekleyen paylaşımları beğendi haberine konu paylaşım genel beğeniler arasında sehven yapılan bir beğenidir. Bakanlığımızın bu konudaki duruşu ve girişimi ortada iken adı geçen şahsı ya da habere konu eylemi desteklemem asla söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yusuf Ziya Gümüşel, Yusuf Abdioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden açıklama geldi! İstismar iddialarını yalanlayan paylaşımları sehven beğenmiş - Son Dakika


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