6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına Nihat Hatipoğlu da tepki gösterdi

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği, eşi Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz kalmasına göz yumduğu iddia edildi. Skandal olay H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olduğunu açıkladı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Baba Gümüşel ve anne F.G. hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

DİYANET YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İddialara her kesimden tepki yükselirken Diyanet İşleri Başkanlığı da yazılı açıklama yaptı. Diyanet'in açıklamasında, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi.

"AHLAKSIZLIK"

Olayla ilgili ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "ahlaksızlık" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Hatipoğlu, paylaşımında şuifadeleri kullandı: "Çocuk tacizi, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi, kadına şiddet gibi rezillikleri dinden kaynaklanıyormuş gibi sunmak ne kadar ahlaksızlık ise, bu fiilleri işlemekte aynı derecede ahlaksızlıktır. Dinin hiçbir yanlışa onay vermediği ortada."