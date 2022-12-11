İsmailağa Cemaati hatibi Hüseyin Çevik'ten skandal sözler: Yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, varsa fotoğrafı silin

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.

VİDEO SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Hukuki süreç devam ederken, internete düşen bir video ise büyük infial yarattı. Cinsel istismar skandalıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmailağa Cemaati hatiplerinden Hüseyin Çevik'in videoda kullandığı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten.

"NOKTA NOKTA ÇOCUĞUNU ANLADINIZ SİZ"

Çevik şu ifadeleri kullandı; "6 yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, "6 yaşında gelin oldu". Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

"HAK İLE BATILININ SAVAŞI KIYAMETE KADAR SÜRECEK"

Youtube'a bir baktım trendlere, bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş izlenmesi de çok düşük, bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok, bir baktım diğer iftira haberi 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var. Durmadı, durmayacaklar. Hak ile batılının savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın."