İsmailağa Cemaati hatibi Hüseyin Çevik'ten skandal sözler: Yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, varsa fotoğrafı silin - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati hatibi Hüseyin Çevik'ten skandal sözler: Yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, varsa fotoğrafı silin

11.12.2022 12:06

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken İsmailağa Cemaati hatibi Hüseyin Çevik'in skandal sözleri ortaya çıktı. Çıkan haberlerin "iftira" olduğunu iddia eden Çevik, "Bir söz okudum. 'Çocuklarınızın gelinlikli fotoğrafı varsa silin yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder' diyor. Ne güzel söz değil mi?" ifadesini kullandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'ta görülecek.

VİDEO SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Hukuki süreç devam ederken, internete düşen bir video ise büyük infial yarattı. Cinsel istismar skandalıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmailağa Cemaati hatiplerinden Hüseyin Çevik'in videoda kullandığı ifadeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek cinsten.

"NOKTA NOKTA ÇOCUĞUNU ANLADINIZ SİZ"

Çevik şu ifadeleri kullandı; "6 yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, "6 yaşında gelin oldu". Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder, ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

"HAK İLE BATILININ SAVAŞI KIYAMETE KADAR SÜRECEK"

Youtube'a bir baktım trendlere, bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş izlenmesi de çok düşük, bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok, bir baktım diğer iftira haberi 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var. Durmadı, durmayacaklar. Hak ile batılının savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın."

NE OLMUŞTU?

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, ailesinden ve kocasından şikayetçi olmuştu. Bugün 24 yaşında olan genç kadının, 6 yaşında gelinlikli fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

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