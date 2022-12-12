Konya Numune Hastanesi başhekim yardımcısından skandal paylaşım: 13 yaşında bir çocuk kendi rızasıyla evlenebilir

Morgdaki 67 cesede tecavüz etti! Evinde yapılan aramada ortaya çıkan detay daha feci

Türkiye günlerdir 6 yaşındaki çocuk gelin skandalı konuşurken, Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

"13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK KENDİ RIZASIYLA EVLENEBİLİR"

Bir sosyal medya kullanıcısının 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G'nın ailesi için yaptığı, "Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. 6 yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil" paylaşımına yanıt veren Uysal, paylaşımında 13 yaşında bir çocuğun baskı olmadan kendi rızasıyla evlenebileceğini ve o yaşta gayri meşru cinsellik yaşayanların olduğunu ifade etti.

"MEŞRU YOLU KAPATMAK HANGİ MANTIK?"

Uysal, "Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?" ifadelerini kullandı.

"GAZİ DÖNEMİNDE SINIR 14 İDİ"

Uysal yaptığı bir diğer paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; "Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli."

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Hasan Hüseyin Uysal'ın paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde;

-Sanırım evliliği cinsellikten ibaret gördüğü için beyefendi böyle bir yorum yapmış. Yoksa 13 yaşında bir çocuğun evlilik sorumluluğunun altından kalkabileceğini düşünmek için insanın psikoloji-sosyoloji-fizyoloji-hayat gailesi-ev geçindirme vb. kavramlardan haberi olmaması lazım.

- Çocuk daha adet görmeye başlamamış, bedeni ne cinselliğe ne anne olup çocuk yetiştirmeye hazır.

-Yasalara göre marketten sigara almaya bile ehil görülmeyen bir çocuğa evlilik gibi bir kurumun sorumluluğunu yüklemekten bahsediyorsunuz farkında mısınız? Cinsellik mi sadece konu…