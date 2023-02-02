Uçakta namaz kıldıkları anı TikTok'tan paylaştılar! Herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu? - Son Dakika
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Uçakta namaz kıldıkları anı TikTok'tan paylaştılar! Herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

02.02.2023 11:56

İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişiler, uçakta namaz kıldı. O anlar "İman varsa imkan da vardır" başlığıyla sosyal medyadan paylaşıldı. Birçok kişi görüntüye "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medya uygulaması TİkTok'ta paylaşılıp gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Son olarak yayınlanan bir videoda, İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişilerin uçakta namaz kıldığı görüldü.

"İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR"

Havada uçuş gerçekleştiren uçakta namaz kılan kişiler, söz konusu videoyu "İman varsa imkan da vardır" sözüyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları video için "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları:

YORUMLAR (9)
  • Necati Kaya: Din tuccarları uçakta din satmışlar.Her zaman yanmaz kefen,cennette arsa,cenete götüren terlik olmaz ya. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Riyakârlık yani gösteriş şirkten sonra gelen en büyük günahlardandır İslam akıl ve izan dinidir şuur dinidir Cevap Yaz 44 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Uçakta namaz kıldıkları anı TikTok'tan paylaştılar! Herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu? - Son Dakika
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