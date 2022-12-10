6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar da biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler kan dondurdu - Son Dakika
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6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar da biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler kan dondurdu

10.12.2022 13:12

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiaları üzerine açılan davada dosyaya giren ses kayıtları ses getirdi. Kayıtlarda H.K.G.'nin "İnsanlar tahmin ediyordu" sözlerine, Kadir İstekli'nin "Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması... Yani medresede bilmeyen mi vardı" diye cevap vermesi dikkat çekiyor.

Türkiye günlerdir, 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran H.K.G.'yi konuşuyor. Kızın suç duyurusu sonrası savcılığın hazırladığı iddianame ve dava dosyasına giren 4 saat 42 dakikalık ses kayıtları kan dondurdu. Peki bu durumu ailenin dışında bilen var mıydı? Vakıftaki diğer hocalar iddia edildiği gibi 6 yaşında evlilik skandalından haberdar mıydı?

"ODANI TEMİZLEYENLER DE KESİN ŞÜPHENİYORDU"

Oda TV'nin ulaştığı ses kayıtlarında Kadir İstekli, H.K.G'ye 8 yaşında buluğ çağını geçtiğini söylüyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor:

H.K.G: 2004'de nikahımız kıyıldı.

Kadir İstekli: 2010 yılında, 2009 yılında o hep zaten piyasaya çıktı yani. (...) hocaların hepsi biliyordu.

H.K.G: Yani hem insanlar tahmin ediyordu.

Kadir İstekli: Tabi ben hem hafızlık yaptırıyorum. Yaşın büyük. Buluğ çağını ermişsen de 8 yaşını geçmiş. Yani neyin fetvası var. Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması... Yani medresede bilmeyen mi vardı yani.

H.K.G: Odanı temizleyenler de zaten kesin şüpheleniyorlardır. Çünkü bana aldığın hediyeler vardı orda. Altın bilekliğim falan duruyordu.

Kadir İstekli: Yani makul bir şey değil mi? Mümkün mü yani bilmemeleri.

6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler dikkat çekiyor

"KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU İNSAN NASIL SEVER"

Kayıtların bir bölümünde H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiğine yönelik sözler sarf ettiği ve Kadir İstekli'nin de bu ifadeleri onayladığı görülüyor.

H.K.G: Ahaa. O zaman keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya dimi.

Kadir İstekli: Yani orası öyle dediğin gibi de. (...) Öyleydi, böyleydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı, olmuyor işte.

H.K.G: Ama üzülüyor insan yani. 6 yaşında birlikte olmaya başladık diye mi bırakamadın sonradan beni yoksa.

Kadir İstekli: Niye? Niye bırakacaktım ben seni. Ya ben seni seviyorum, sen anlamıyorsun. Senin anlamadığın nokta şurası işte. Malsın sen.

H.K.G: Hocam inanılır gibi bir şey değil ki. Küçücük bir çocuğu insan nasıl sever.

Kadir İstekli: Üffff. Ya anlamıyor musun. Ufacık bir daire. Bir sen bir ben dimi ve benim kendi akranlarım var.

6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler dikkat çekiyor

NE OLMUŞTU?

Mağdur H.K.G. 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu. Hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Son Dakika Güncel 6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar da biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler kan dondurdu - Son Dakika


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