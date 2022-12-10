6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar da biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler kan dondurdu

Türkiye günlerdir, 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran H.K.G.'yi konuşuyor. Kızın suç duyurusu sonrası savcılığın hazırladığı iddianame ve dava dosyasına giren 4 saat 42 dakikalık ses kayıtları kan dondurdu. Peki bu durumu ailenin dışında bilen var mıydı? Vakıftaki diğer hocalar iddia edildiği gibi 6 yaşında evlilik skandalından haberdar mıydı?

"ODANI TEMİZLEYENLER DE KESİN ŞÜPHENİYORDU"

Oda TV'nin ulaştığı ses kayıtlarında Kadir İstekli, H.K.G'ye 8 yaşında buluğ çağını geçtiğini söylüyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor:

H.K.G: 2004'de nikahımız kıyıldı.

Kadir İstekli: 2010 yılında, 2009 yılında o hep zaten piyasaya çıktı yani. (...) hocaların hepsi biliyordu.

H.K.G: Yani hem insanlar tahmin ediyordu.

Kadir İstekli: Tabi ben hem hafızlık yaptırıyorum. Yaşın büyük. Buluğ çağını ermişsen de 8 yaşını geçmiş. Yani neyin fetvası var. Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması... Yani medresede bilmeyen mi vardı yani.

H.K.G: Odanı temizleyenler de zaten kesin şüpheleniyorlardır. Çünkü bana aldığın hediyeler vardı orda. Altın bilekliğim falan duruyordu.

Kadir İstekli: Yani makul bir şey değil mi? Mümkün mü yani bilmemeleri.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU İNSAN NASIL SEVER"

Kayıtların bir bölümünde H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirildiğine yönelik sözler sarf ettiği ve Kadir İstekli'nin de bu ifadeleri onayladığı görülüyor.

H.K.G: Ahaa. O zaman keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya dimi.

Kadir İstekli: Yani orası öyle dediğin gibi de. (...) Öyleydi, böyleydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı, olmuyor işte.

H.K.G: Ama üzülüyor insan yani. 6 yaşında birlikte olmaya başladık diye mi bırakamadın sonradan beni yoksa.

Kadir İstekli: Niye? Niye bırakacaktım ben seni. Ya ben seni seviyorum, sen anlamıyorsun. Senin anlamadığın nokta şurası işte. Malsın sen.

H.K.G: Hocam inanılır gibi bir şey değil ki. Küçücük bir çocuğu insan nasıl sever.

Kadir İstekli: Üffff. Ya anlamıyor musun. Ufacık bir daire. Bir sen bir ben dimi ve benim kendi akranlarım var.