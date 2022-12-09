6 yaşındaki çocuğun istismarıyla bu video yeniden gündem oldu: 7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğun istismarıyla bu video yeniden gündem oldu: 7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir

09.12.2022 22:46

İsmailağa Vakfı'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını yıllarca istismar ettiği iddiası Türkiye'yi sarsarken, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın geçmiş yıllarda yaptığı "6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir" açıklaması tekrar gündem oldu.

İsmailağa Vakfı'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın sıcaklığı etkisini korurken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın "6 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini" açıklaması yeniden gündeme geldi.

Nurettin Yıldız şunları söylemişti:

"10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur... Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır.

"AYBAŞI 9'DA BAŞLAR"

11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10-11 yaşında olduğuna göre, sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur, ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik, demek ki aybaşı olmamışlar da boşandıkları zaman üç ay şiddet bekleyecekler bir daha evlenebilmeleri için..

"İNSAN TOPLUMUNU ESAS ALIR"

Hazırlanmış kanunlar ile oluşan sistemlerle, göklerden gelen sistem arasında fark budur. Göklerden gelen sistem insan fıtratını ve insan toplumunu esas alır..."

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Nureddin Yıldız, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla bu video yeniden gündem oldu: 7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir - Son Dakika


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