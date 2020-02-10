İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet... - Son Dakika

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet...

7 saat önce

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet..., System.String[]

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti - İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz
Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]