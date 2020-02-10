İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet... - Son Dakika

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli , görevinden istifa etti - İSTANBUL

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