Son Dakika › Güncel › İsmek'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu - Son Dakika
İsmek'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu
6 saat önce
İSMEK'İN ESKİ KADIN BÖLGE SORUMLULARINDAN SUÇ DUYURUSU(Ek Görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
İSMEK'İN ESKİ KADIN BÖLGE SORUMLULARINDAN SUÇ DUYURUSU(Ek Görüntü)
Son Dakika ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı