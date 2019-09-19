Son Dakika Haberleri: İSMEK'in kapatılacağı iddiaları
Son Dakika Güncel Haber

İSMEK'in kapatılacağı iddiaları

1 saat önce

İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) yarı zamanlı öğretmen olarak çalışırken ihale yenilenmemesi nedeniyle mağdur edildiklerini söyleyen bir grup öğretmen İBB önünde eylem yaptı.

İSMEK'in kapatılacağı iddiaları, System.String[]

İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) yarı zamanlı öğretmen olarak çalışırken ihale yenilenmemesi nedeniyle mağdur edildiklerini söyleyen bir grup öğretmen İBB önünde eylem yaptı.

Saraçhane'de grup adına açıklama yapan Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş, İSMEK'e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesiyle yarı zamanlı öğretmenlerin mağdur edildiğini, İSMEK'te görev yapan yönetici, personel ve öğrencilerin siyasetten bağımsız, özgür düşünceyle birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdiklerini anlattı.

İSMEK'te 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görevine son verildiğini iddia eden İbiş, şunları kaydetti:

"23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK'te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı
İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:38:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSMEK'in kapatılacağı iddiaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]