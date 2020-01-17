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İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.
Hafta başı başvuruların alınmaya başlamasının ardından birkaç gün içinde 155 öğrencilik kontenjan için yaklaşık 485 kişi talepte bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28
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