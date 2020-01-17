İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı - Son Dakika Dünya

İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.

İSMEK'in Kürtçe dil kursuna başvurular kontenjanları aştı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin (İSMEK) Kürtçe dil kursları için kontenjanların çok üzerinde başvuru yapıldı.


Hafta başı başvuruların alınmaya başlamasının ardından birkaç gün içinde 155 öğrencilik kontenjan için yaklaşık 485 kişi talepte bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28 
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