İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti - Son Dakika Dünya

İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

18 dakika önce

İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa dilekçesi verdiğini belirterek, dilekçeyi yürürlüğe koyduklarını söyledi.


İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Sekreter, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:44 
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