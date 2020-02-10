İSMEK'te görevli kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa dilekçesi verdiğini belirterek, dilekçeyi yürürlüğe koyduklarını söyledi.



İBB Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, bu şekilde sözler sarf edecek kişinin kendisiyle yan yana durmasının mümkün olmadığını dile getirdi.