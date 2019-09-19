Son Dakika Haberleri: İSMEK'te yeni eğitim dönemi 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak
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İSMEK'te yeni eğitim dönemi 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak

21 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağını, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceğini bildirdi.

İSMEK'te yeni eğitim dönemi 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağını, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:25 
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