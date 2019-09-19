İSMEK'te yeni eğitim dönemi 23 Eylül Pazartesi günü başlayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağını, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağını, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:25
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