İSMEK'teki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi - Son Dakika

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İSMEK'teki iddialara ilişkin müfettiş görevlendirildi
6 saat önce
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında dün suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli
hakkında dün suç duyurusunda bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamayla konuyu tüm yönleriyle incelemesi için bir iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz."
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