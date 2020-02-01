İSMEK'TEKİ İDDİALARA İLİŞKİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL DHA

İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakarette bulunduğu iddiasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında dün suç duyurusunda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamayla konuyu tüm yönleriyle incelemesi için bir iş müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz."