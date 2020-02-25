İSMEP'le yenilen Sadabad Anadolu Lisesi eğitim öğretime açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSMEP'le yenilen Sadabad Anadolu Lisesi eğitim öğretime açıldı - Son Dakika

İSMEP'le yenilen Sadabad Anadolu Lisesi eğitim öğretime açıldı

6 saat önce

İstanbul Valiliği bünyesinde İSMEP Projesi kapsamında yeniden inşa edilen Sadabad Anadolu Lisesi, 2019-2020 yılının ikinci döneminde eğitim öğretime açıldı.

İSMEP'le yenilen Sadabad Anadolu Lisesi eğitim öğretime açıldı, System.String[]

İstanbul Valiliği bünyesinde İSMEP Projesi kapsamında yeniden inşa edilen Sadabad Anadolu Lisesi, 2019-2020 yılının ikinci döneminde eğitim öğretime açıldı.


İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul, depreme dayanıklı kamu binalarına kavuşmaya devam ediyor. Sadabad Anadolu Lisesi, İstanbul Valiliği İSMEP Projesi kapsamında yeniden inşa edilerek 2019-2020 yılının ikinci döneminde eğitim-öğretime açıldı. Afet durumlarında birer toplanma alanı olan okul binaları yine İSMEP kapsamında ele alınarak 283'ü yeniden inşa edildi. Hizmete alınan okullardan biri olan Sadabad Anadolu Lisesi'nin 22 derslikli eski binası yıkılarak yerine 40 dersliği olan daha geniş kapasiteli ve depreme dayanıklı yenisi yapıldı. Sadabad Anadolu Lisesi'nin yıkılmadan önce 2 bin 958 metrekare olan kapalı alanı arttırılarak 7 bin 150 metrekareye yükseltildi. Yapımı tamamlanan Sadabad Anadolu Lisesi, son teknolojinin kullanıldığı akıllı binası ve sağladığı sosyal imkanlarıyla İstanbul'un eğitim-öğretim hizmetine sunuldu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından Sadabad Anadolu Lisesi'nin yenilenen bölümleri ve detaylı bilgilerini içeren videolu paylaşım yaptı. - İSTANBUL

Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:18 Kaynak: İHA
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