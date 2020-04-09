İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Son Dakika

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İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu
6 saat önce
ÇORUM'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı.
ÇORUM'da bir iş merkezinin görevlileri, arızalanan asansör için çıktığı çatı katında insan kafatası ile karşılaştı. Kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yeniyol Mahallesi Sel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde arızalanan asansör için görevliler çatı katına çıktı. Burada asansör odasına giren görevliler, insan kafatası ile karşılaştı. Şok yaşayan görevlilerin ihbarı ile gelen polis ekipleri çatı katında incelemelerde bulundu. Savcılık talimatı ile kafatası incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:31 Kaynak: DHA
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