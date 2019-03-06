İsmet Akın; "1 Nisan Sabahına Mutlulukla Uyanacağız"

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın Efeler ve Osman Yozgatlı mahallelerindeki seçim ofisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla açıldı.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ın Efeler ve Osman Yozgatlı mahallelerindeki seçim ofisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla açıldı. Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, "1 Nisan sabahına mutlulukla uyanacağız" dedi.



Kendilerinin hizmet erleri olduğuna dikkat çeken Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; "Halkımıza gecemizi gündüzümüzü adayıp 'of' demeyeceğiz. İki vatan sevdalısı, hizmet partisi yanyana geldi ve ülkemizin bekası diyerek bir irade ortaya koydular. Bizlerde bu iradeyi Aydın'da layık olduğu yere taşıyacağız. Hizmet için yarışırken Büyükşehir'de ve Efeler'de de elimizden ne geliyorsa yapacağız. 5 yılımız bedavaya gitti. Neler yaşadığımızı, gerek şehir planlamamızın gerek yatırımlarımızın nasıl engellendiğine yakından şahidim. İnşallah yeni dönemde el ele, gönül gönüle hem ilçemizi hem Aydın'ımızı kalkındıracağız. Çünkü bizi seçen hemşerilerimize bu boynumuzun borcudur. Kuruluşundan bugüne kadar ilçemize katkı sağlamış bütün belediye başkanlarımıza, mevcut başkanımız değerli büyüğüm, ustam, abim Ümmet Akın'a hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım 1 nisan sabahına mutlulukla uyanacağız" dedi.



Düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ve Cumhur İttifakının parti yönetimleri ile birçok partili katıldı. - AYDIN

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