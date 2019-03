İsmet Akın'dan Germencik'te Miting Gibi Açılış

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın 'ın Ortaklar Mahallesindeki seçim ofisi görkemli bir törenle açıldı.Cumhur İttifakı teşkilatları ve milletvekillerinin katıldığı açılış töreninde İsmet Akın'a destek sözü veren vatandaşlar 'her zaman arkandayız İsmet Başkan' şeklinde tezahüratlarda bulundular. Açılışta konuşma yapan İsmet Akın " 1 Nisan sabahına mutlulukla uyanacağız" dedi.Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, çalışmalarını yürüteceği seçim ofisi açılışını görkemli bir törenle açtı. Yoğun katılımın olduğu açılışa Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin yanı sıra, AK Parti Metin Yavuz , AK Parti Germencik İlçe Başkanı Abdurrahman Sivri, MHP Germencik İlçe Başkanı Turgay Ulutaş, Ülkü Ocakları Aydın Başkanı Turgay Şan ile Germencikli vatandaşlar katıldı."Hedefimiz hizmet siyaseti"8 yıldır hizmetleriyle Germencik halkının yanında olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın; "Sizlerin hizmetinizde olduğum Germencik'im, doğup büyüdüğüm Ortaklar 8 yıldır her zaman yanınızda oldum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hayatımızda kadınların yeri çok önemli. Hepinizin 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Ne mutluki bana görev yaptığım kurumun belediye başkan adaylığı nasip oldu. Bu görevi seve seve kabul ederek sizlerin hizmetinizde olmaya kendimi adadım. Tek hedefimiz Germencik sevdası, tek hedefimiz hizmet siyaseti" dedi."Hizmetinize amadeyiz"Bu dönemin şanslı bir dönem olduğunu vurgulayan Akın; "Cumhur İttifakı'nın, İktidarın ve Milliyetçi Hareket Partisi 'nin gücü ile tüm hizmetleri getireceğiz. Bu dönemde yeni, genç meclis üyelerimizi görevlendirerek hizmetlerimizi daha akışkan hale getireceğiz. Germencik'te hiçbir yer hizmetsiz kalmayacak. Bu 5 yıllık süreçte birlikte yöneteceğimiz meclis üyelerimizle şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmetinize amadeyiz" dedi."Tarihi zaferlerimizde hep kadınlar var"Açılışta konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise; "Ülkemizin bekasını kendine dert edinen ortaklarlı hemşehrilerim hoşgeldiniz. Tarihimizde elde edilen başarıların her birinde mutlaka katkısı olan kadınlarımızın bu özel günü kutlu olsun. Türk kadını dendiğinde tüm dünya bilir ki şerefi ve milletinin bekası için yapamayacığı hiçbir şey yoktur. Türk milletinin bütün dünyada ezici bir üstünlük kurması görkemli zaferle imza atması evlatlarını erdemli bir şekilde yetiştiren analarımızın sayesindedir. Kurtuluş Savaşında Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma Aydınlı Çete Emir Ayşe, yakın tarihimize baktığımızda da 15 Temmuz darbesinde kadınlarımız ülkemizin bekası için canlarını ortaya koydular. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi."Bir olmayı bildik""Yakın tarihimize baktığımızda her 10 yılda bir birileri bizlere dur dedi. Bu şehirleri yönetemezsiniz diyenlerle, darbelerle karşı karşıya kaldık.İnşallah 31 Mart günü son noktayı koyacağız. İstikrara hep birlikte 'hoşgeldin' diyeceğiz. Cumhur ittifakının bir özelliği var. Kısa zaman öncesinde bakış açılarımız farklı olabilir ama ülkenin bekası söz konusu olunca bir olmayı bildik. Maalesef Millet İttifakı diye bir ittifak var ve dört partiden oluşuyor fakat ben içine baktığımda millet göremiyorum. Son dakikaya kadar adaylarını bile belirleyemeyen bir ittifak var karşımızda. Adına ne derlerse desinler biz yolumuza devam etmek zorundayız çünkü ülkemizin bekası söz konusunu."O'nun adını ağzına alırken abdest alacaksın"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in Kent Meydanı'nda Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki konuşmalarını eleştiren Yavuz; "Büyük çoğunluğun oyunu alan bir Dünya liderinden bahsediyorsun, O'nun adını ağzına alırken abdest alacaksın abdest. Bunların bizleri anlaması mümkün değil çünkü ipler başkalarının elinde. Hanımefendi (Meral AKşener) diğer hanımefendiye (ÖZlem Çerçioğlu) dedi ki 'Hizmet için geliyor, siz hizmet edeni seçmiyecek misiniz?' Allah aşkına CHP Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ne zaman gördünüz sahada. Ben gördüğünüzü düşünüyorum çünkü bilboardlarda boy boy resimleri var. O, milletine değil kendisine aşık. Hizmet vermek gibi bir kaygısı yok. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta burada İsmet Başkanımı, Büyükşehirde de Mustafa Başkanımı seçeceğiz" dedi.Açılış konuşmalarının ardından seçim ofisinin kurdele kesimi yapıldı. - AYDIN