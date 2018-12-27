Son Dakika Haberleri: İsmet Akın, Ziyaretlerini Mursallı'da Devam Etti

İsmet Akın, Ziyaretlerini Mursallı'da Devam Etti

43 dakika önce

MHP Germencik Belediye Başkan aday adayı İsmet Akın seçim çalışmalarını Mursallı Mahallesi'nde sürdürdü.

İsmet Akın, Ziyaretlerini Mursallı'da Devam Etti, System.String[]
MHP Germencik Belediye Başkan aday adayı İsmet Akın seçim çalışmalarını Mursallı Mahallesi'nde sürdürdü.

Yaklaşık 8 yıldır Germencik Belediyesinde Zabıta, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulunan İsmet Akın, Ankara ziyareti sonrasında seçim çalışmalarını hızlandırdı. Mursallı mahallesini ziyaret eden İsmet Akın vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Herkesin oyuna talip olduklarını ifade eden İsmet Akın "Büyüyen Hizmet, Güçlenen Germencik" sloganı ile yola çıktığını söyledi. Ümmet Akın'ın 2014 yılından bu zamana kadar Germencik'te köklü bir değişime imza attığını kaydeden İsmat Akın, "Biz bu bayrağı biraz daha yukarıya taşımak adına çalışmalarımıza başladık. Adaylığımızın kesinleşmesinin ardından da seçim çalışmaları boyunca "Büyüyen hizmet, Güçlenen Germencik" sloganı ile bu yolda yürüyeceğiz. Şimdiden bizlere destek olan başta MHP Germencik İlçe Başkanımız Turgay Ulutaş ve İlçe yönetimimiz ile partili partisiz herkese teşekkür ediyorum. Mursallı mahallemiz bugün bizimle olduğunu bu ziyaretlerimize katılımı ile göstermiş oldu. Ben Germencik için bu göreve talibim, hemşerilerimizin teveccüh göstermesi durumunda 1 Nisandan itibaren gerçekleştireceğimiz projelerimiz için de katılımcı bir Belediyecilik anlayışı ile çalışacağımı ifade etmek isterim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:12 Kaynak: İHA

MHP, Germencik, İsmet Akın, Mursallı, Politika
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