Son Dakika Haberleri: İsmet Alver Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsmet Alver Son Yolculuğuna Uğurlandı

35 dakika önce

Eski Başbakanlık Müsteşarı ve eski VakıfBank Genel Müdürü İsmet Alver'in cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

İsmet Alver Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Eski Başbakanlık Müsteşarı ve eski VakıfBank Genel Müdürü İsmet Alver'in cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden İsmet Alver'in cenazesi, Çarşamba ilçesi Rıdvanpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Göğceli Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Cenazeye ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticanet ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Başbakanlık, Samsun, Güncel
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