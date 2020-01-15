İsmet amca istedi, başkan evine götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsmet amca istedi, başkan evine götürdü - Son Dakika

İsmet amca istedi, başkan evine götürdü

17 dakika önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal medyadan kendisine ulaşarak fidan talebinde bulunan engelli vatandaşın arzusunu bizzat yerine getirdi.

İsmet amca istedi, başkan evine götürdü, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal medyadan kendisine ulaşarak fidan talebinde bulunan engelli vatandaşın arzusunu bizzat yerine getirdi. Erdem, 64 yaşındaki İsmet Aktaş'ın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek fidanları elleriyle teslim etti.


Nilüfer Belediyesi'nin ücretsiz fidan dağıttığını öğrenen 64 yaşındaki ortopedik engelli İsmet Aktaş, Başkan Turgay Erdem'e kişisel sosyal medya hesabından ulaşarak fidan talebinde bulundu. Bahçesine bir adet ıhlamur ağacı dikmek istediğini ancak engelli olduğu için dağıtım noktasına gidemediğini yazan Aktaş'ın talebine Nilüfer Belediyesi duyarsız kalmadı. Hatta, bir adet ıhlamur fidanı talebinde bulunan Aktaş, sürprizle karşılaştı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, engelli vatandaşın talebini bizzat gerçekleştirdi. Başkan Erdem, Aktaş'ın Çalı Mahallesi'ndeki evine Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gitti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i karşısında gören İsmet Aktaş, talebinin başkan tarafından yerine getirildiğini görünce hem şaşırdı, hem sevindi mutluluk. Aktaş, "Aslında ben bir tane ıhlamur fidanı istedim başkanımdan, ama o 5 fidanla, üstelik kendi elleri ile kapıma getirdi. Çok büyük sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim" dedi.


Aktaş'a fidanları teslim eden Turgay Erdem, fidanların dikimine de yardım etti. İsmet Aktaş ile daha sonra çay içip sohbet de eden Başkan Erdem, daha yeşil bir kent oluşturmak adına yapılan böyle bir talebi bizzat gerçekleştirmek istediğini söyledi. Erdem, "İsmet Bey'in sosyal medyadan arzusunu öğrenince sürpriz yapmak istedik. Onun kampanyamıza destek olup çevresini yeşillendirmek istemesine çok sevindik. Doğa ve yeşil sevgisi ile dolu olan bu güzel insanla tanışmak ve kampanyamıza desteğinden dolayı onu tebrik etmek istedim. Bizim asıl dileğimiz ve amacımız da zaten insanlara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak. İsmet bey gibi ağaçlara sahip çıkan insanların sayısının çoğalması en büyük amacımız" diye konuştu. - BURSA

Turgay Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı
Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula 1 buçuk ton tatlı dağıttı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Son Dakika Haberleri
14:58 Diyanet İşleri Başkanlığından "faiz" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
14:58 Erdoğan: "AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın,... - Son Dakika
14:58 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Arap yatırımcılara çağrıda bulundu - Son Dakika
14:58 İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, Londra'daki görüşmelerinin ardından görevine dönecek - Son Dakika
14:52 MESKİ, personele abone ve mevzuat eğitimi verdi - Son Dakika
13:51 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor - Son Dakika
13:38 Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:00:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmet amca istedi, başkan evine götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]