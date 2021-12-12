İSMET İNÖNÜ, KONSERLE ANILDI - Son Dakika

Konserin solisti keman sanatçısı Özcan Ulucan, ustası bilinmeyen 18. Yüzyıla ait kemanıyla dünyaca ünlü besteci P.I. Çaykovski'nin 'Op.35 Re Major Keman Konçertosu'nu Antalyalı müzikseverler için seslendirdi. Konserde besteci L.van Beethoven 'in 'Coriolan Uvertürü'nü de sadece orkestra yorumladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü , Antalya 'da senfoni konseriyle anıldı.

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