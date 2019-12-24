İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak - Son Dakika

İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46'ncı yıl dönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen tören ile anılacak.

İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 46'ncı yıl dönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen tören ile anılacak.


Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık 1973 yılında vefat eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için anma etkinliği düzenleneceği belirtildi. Saat 11.00'de Valilik önünde yer alan İnönü Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan anma etkinliği, sonrasında Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde devam edecek. Burada düzenlenecek konferansta 'İsmet İnönü' nün Askeri Kişiliği' ele alınacak. Programda ayrıca şiirler ve çeşitli sunumlarda gerçekleştirilecek. Açıklamada ayrıca öğleden sonra da Kapalı Çarşı üstünde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından da bir konser verileceği ifade edildi.


Adını taşıyan üniversitede de anılacak


2. Cumhurbaşkanı İnönü, ölüm yıl dönümünde adını taşıyan İnönü Üniversitesinde de düzenlenen konferans ile anılacak.


İnönü Üniversitesi Rektörlük Binasında yer alan İnönü Müzesinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek tarafından '2. Dünya Savaşı-Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konulu bir konferans düzenlenecek. - MALATYA

Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu
Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:00 Sivas'ta aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
22:58 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı - Son Dakika
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:56 Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmet İnönü, memleketi Malatya'da anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]