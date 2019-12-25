İsmet İnönü, memleketinde anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsmet İnönü, memleketinde anıldı - Son Dakika

İsmet İnönü, memleketinde anıldı

6 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

İsmet İnönü, memleketinde anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.


Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesini başına mermerle vurarak öldüren sanığa müebbet hapis
Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
18:41 Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada - Son Dakika
18:41 Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti - Son Dakika
18:40 Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
18:37 Karabük'te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı - Son Dakika
18:36 Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:43:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsmet İnönü, memleketinde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]