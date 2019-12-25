İsmet İnönü, memleketinde anıldı - Son Dakika
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İsmet İnönü, memleketinde anıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

İsmet İnönü, memleketinde anıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 46'ncı yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.Anma törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk bırakılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:54 Kaynak: DHA
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