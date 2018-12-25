Son Dakika Haberleri: İsmet İnönü'nün Vefatının 45. Yılı

İsmet İnönü'nün Vefatının 45. Yılı

21 dakika önce

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, 2. Cumhurbas¸kanı I·smet I·no¨nu¨'nu¨n vefatının 45. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

İsmet İnönü'nün Vefatının 45. Yılı, System.String[]
Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, 2. Cumhurbas¸kanı I·smet I·no¨nu¨'nu¨n vefatının 45. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbas¸kanı I·smet I·no¨nu¨'yu¨ vefat yıl do¨nu¨mu¨nde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:12 Kaynak: AA

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