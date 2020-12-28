Son dakika haber: İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın babalarının mezarlarında restorasyon

Son dakika haber... İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın babalarının mezarlarında restorasyonMALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün babası Reşit İnönü ile oğlu İzzet İnönü ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın babası Mehmet Sıddık Özal'ın mezarları restore ediliyor.

İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın babalarının mezarlarında restorasyon MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nce MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün babası Reşit İnönü ile oğlu İzzet İnönü ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın babası Mehmet Sıddık Özal'ın mezarları restore ediliyor. Sancaktar Mezarlığı'nda mezarı bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün babası Reşit İnönü ve oğlu İzzet İnönü ile Karababa Mezarlığı'ndaki 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın babası Mehmet Sıddık Özal'ın kabirlerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve restore çalışması başlatıldı.



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