İsmet Özel'in eserlerinin yer aldığı "Muvakkitin Gözyaşları" sergisi açıldı - Son Dakika

İstiklal Takvimi'nin hicri 1443 senesine ait nüshasının yayınlanması dolayısıyla hazırlanan "Muvakkitin Gözyaşları" sergisi ziyarete açıldı.

İstiklal Marşı Derneği tarafından Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan serginin açılışına Derneğin Fahri Genel Başkanı Şair İsmet Özel de katıldı.

Açılışın ardından İstiklal Takvimi'nin 1443 senesine ait nüshasının yayımlanması ve sergi vesilesiyle konferans salonunda konser programı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının katılımcılarla birlikte ve orijinal bestesiyle okunmasıyla başlayan programda konuşan İstiklal Marşı Derneği İkinci Başkanı Gökhan Göbel, 5 yıldır çalışmalarına devam eden derneğin daha önce de farklı şehirlerde "Sönmez Ocağın Beş Yılı" sergileri düzenlediğini söyledi.

Göbel, "Muvakkitin Gözyaşları" sergisinde Tam İstiklal Yayıncılık Ortaklığının (TİYO) yayımladığı, İsmet Özel'in kitaplarının da arasında yer aldığını kitapların afişlerinin yanı sıra derneğin yayınlarının ve İstiklal Takvimi'nin eski sayılarının da bulunduğunu kaydetti.

Takvim ve yazı konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Göbel, İstiklal Takvimi'nin 10 yıldır hazırlanmasına rağmen hicri takvim ve saatler konusunun toplumda yeterince bilinmediğini ifade etti.

Gökhan Göbel, "Yazdıklarımın Soluklanma Vakti" yazı serisine ve İsmet Özel'in son çıkan eserlerine değinerek, "Yazıların periyodik olarak yayınlanmasının bir manası var. Yani kitap haline geldiğinde değerinden hiçbir şey kaybetmiyor ama periyodik olarak yayınlanmasının da bir manası var." diye konuştu.

"Bu kitaplar pandemi günlerinde can simidi oldu"

İsmet Özel'in kitaplarının yayına hazırlanması sürecine ilişkin bilgi veren Göbel, "Bu kitaplar pandemi günlerinde birçoğumuz için can simidi oldu. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki durumun hiç iç açıcı olmadığını ama ye'se yani ümitsizliğe düşmenin haram ve gereksiz olduğunu gösteren yazılar bunlar. Sadece yazılar değil, edebiyat ve şiir de bu süreç boyunca ayakta kalmamızı sağladı." dedi.

Konuşmanın ardından İstiklal Korosu'nun "Hoş Sada-yı Eşref-i Milel" konseri dinleyicilerle buluştu.

Şair İsmet Özel'in "Pergelin Yazmaz Sivri Ucu" adlı yeni kitabı ile "Mecburi Kıraat" serlevhalı Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" kitabı da sergide ilk defa okuyucuyla buluştu.