İsmet Paşa Stadı'nın Arazisine "Millet Bahçesi" Yapılacak

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yıkımı tamamlanan İsmet Paşa Stadı'nın bulunduğu 76 dönümlük arazinin "Millet Bahçesi"ne dönüştürüleceği bildirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yıkımı tamamlanan İsmet Paşa Stadı'nın bulunduğu 76 dönümlük arazinin "Millet Bahçesi"ne dönüştürüleceği bildirildi.



Derince Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, daha önce müteahhit firmaya devredilen 76 dönümlük arazinin Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerin olumlu sonuç verdiği, arazinin Millet Bahçesi alanı olarak ilan edildiği kaydedildi.



Geçen aylarda yıkım çalışması tamamlanan İsmet Paşa Stadı'nın üzerinde Millet Bahçesi tabelasının asıldığı aktarılan açıklamada, inşa çalışmalarının yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bulut, şunları kaydetti :



"Milletimizin stadı milletimizin bahçesi olacak demiştik. 76 dönümlük bu alanın betonlaşmasına hiç bir zaman gönlümüz razı olmadı. Bu anlayışla girişimlerde bulunduk ve çok şükür Millet Bahçesi projemiz resmi olarak onaylandı. Bu projemizin onaylanmasında katkıları olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz İbrahim Kalın, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Millet Bahçemiz Derincemize ve Kocaelimize hayırlı olsun."

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