İsmet Sezgin Efeler'de anıldı - Son Dakika

Efeler Belediyesi Türk siyasetine damga vuran ve siyasetin "İsmet Ağabey"i olarak anılan Aydınlı Siyasetçi İsmet Sezgin için doğum günü olan 6 Ocak'ta anma programı düzenledi.



Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen "İsmet Abi Anma Programı" Milli Aydın Bankası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik dahilinde söyleşi, müzik dinletisi ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.



Siyasetin İsmet Ağabey'ini anmak isteyen vatandaşlar Milli Aydın Bankası'nı hınca hınç doldurdu. Katılımın çok yoğun olduğu programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi Sezgin'in kızları Seynan Levent ve Ayşe Sezgin'i duygulandırdı.



Moderatörlüğünü Sezgin'in damadı ünlü oyuncu Tamer Levent'in üstlendiği, Dr. Öğretim Üyesi Adil Adnan Öztürk, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, İyi Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Önder Cesur, Yüksel Önder Maden, Habip Aydoğdu, Ahmet Gözen ve Av. Adnan Çukur'un ise konuşmacı olduğu söyleşide, konuşmacılar İsmet Sezgin ile ilgili anılarını anlatarak siyasetin ağabeyini andılar.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay konuşmasında, "Benim İsmet Ağabey ile hayatımın üç önemli noktasında kesişmem oldu. Benim ona hayranlığımın temelinde Milli Selamet Partisi'nin Cuma günün resmi tatil ilan etme isteğini geri çevirmesi var. İsmet Sezgin 'hayır' oyu vererek şeriatla yönetilen ülkelerdeki gibi cuma gününün değil, çağdaş ülkelerdeki gibi pazar gününün tatil olmasını sağladı. Güzel anılarımız var. Bu kalabalık, bu coşku, bu heyecan ve bu sevgi onun ne kadar değerli bir insan olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



İsmet Sezgin'in damadı, ünlü oyuncu Tamer Levent ise "Aydın'da bulunmak bize her zaman geniş bir ailenin içerisinde bulunduğumuzu hissettiriyor. Babamızı kaybetmemizin üçüncü yılında anma programı Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay tarafından düzenleniyor. Artık belediyeler olarak insana yönelik çok hassas çalışmalar gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bunu Efeler ile bütünleştirerek bir örnek oluşturabilir, rahmetli babamızı da sembol haline getirebiliriz. Rahmetli kayın pederim İsmet Sezgin, siyaseti hep sanat olarak yapmaktan söz ederdi. Biz sanat kavramını resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema, fotoğraftan ibaret zannediyoruz. Sanat ise bir işin özenle yapılması felsefesidir. Dolayısıyla o da bunu çok iyi kavramış bir kişi olduğundan her konuşmasında belirtirdi; 'Ben siyaseti sanat olarak yapmak istiyorum' diye. Bunu da zannediyorum tavrıyla gerek kişiliği ile gerek görüntüsü ile ortaya koyuyordu. Ben Aydın'da da siyasetin sanat olarak yapıldığına her alanda şahit oluyorum" diye konuştu. - AYDIN