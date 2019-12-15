Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşısında 2 penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyledi.



TFF 1. Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, oyun olarak güzel bir 90 dakika geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için skor açısından kötü, oyun açısından sağlıklı bir oyun oldu. Özellikle play-off mücadelesi veren rakibe karşı evinde sadece penaltı golü ile yenilmek bizi üzdü. Bayağı pozisyona girdik. Geçen hafta evimizde oynadığımız maçta bile bu kadar gidememiştik. 2 tane net penaltı pozisyonumuz vardı ama es geçildi. Umuyoruz ki Direnç hoca doğru karar vermiştir. Yanlış karar olduğunu görürsek bu bizi biraz daha fazla üzecek. Çocuklarımı kutluyorum. Keyif veren bir oyun oynadılar. Bu açıdan umutluyuz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL