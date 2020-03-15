İsmet Taşdemir: "6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: '6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız' - Son Dakika Spor

İsmet Taşdemir: "6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

6 saat önce

- İsmet Taşdemir: "6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" "Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun" TFF 1. Lig'in 28.

- İsmet Taşdemir: "6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

"Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'da Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç hakkında değerlendirecek çok fazla bir şeyin olmadığını aktaran Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geldiğimizden beri yaşadığımız aynı senaryoyu bir kez daha yaşadık. Rakip 10 kişiyken de 11 kişiyken de bir kez ceza sahasına doğru düzgün girmedi. Öne de geçtik, özellikle ilk yarıda 2-3 net pozisyonumuz vardı" diye konuştu.

90 dakika boyunca üstün oynadıklarını ancak üstün oynamanın bir şey getirmediğini kaydeden Taşdemir, gök yüzünden inen gereksiz bir penaltıyla kazanamadıklarını dile getirdi.

Bireysel hatalardan dolayı maç kazanamadıklarını belirten Taşdemir, "Sezon başından beri tamamen bireysel hatalar sonucu maç kazanamadık. Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun. 6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz" dedi.

İleriki haftalarda oynanacak olan maçların zorluğunun sorulması üzerine Taşdemir, "Bizim için rakip fark etmiyor. Her takıma karşı mutlaka üstünlük sağlıyoruz ama maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bunlar devam ettiği sürece canımız daha da çok yanacak. İnşallah kalan 6 haftada olmaz. Yoksa her rakibe karşı kora kor mücadele ediyoruz, hatta çoğunda üstün oynayan bizdik ama maalesef sonuç alamıyoruz. İnşallah artık alırız" değerlendirmesinde bulundu.

İsmet Taşdemir: 6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:29 Kaynak: İHA
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