İsmet Taşdemir: "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: 'Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım' - Son Dakika Spor

İsmet Taşdemir: "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.

İsmet Taşdemir:

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde 55-60 dakika çok iyi oynadık. Bursaspor dan çok daha fazla üretkendik. Ama 2-1'den sonra oyunu koparacakken maalesef Alper hoca devreye girdi. 3-1 olmasını engelledi. Akabinde dönüşte golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Oyun koptu. 3-1 olup daha faklı bir oyun oynayacakken 2-2'ye geldi. Çok üzgünüm mağlup olduk. Ama artık bence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittikçe hiçbir şey değişmez hep devam eder" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
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