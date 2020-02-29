İsmet Taşdemir: "Camiası olan 3 takımla mücadele ediyoruz, şanslarımız eşit" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: 'Camiası olan 3 takımla mücadele ediyoruz, şanslarımız eşit' - Son Dakika Spor

İsmet Taşdemir: "Camiası olan 3 takımla mücadele ediyoruz, şanslarımız eşit"

6 saat önce

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, düşme potasında bulunan takımların sezon sonu ligde kalma durumuyla ilgili "Bana göre dört takımın da şansları yüzde 25" dedi.

İsmet Taşdemir:

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, düşme potasında bulunan takımların sezon sonu ligde kalma durumuyla ilgili "Bana göre dört takımın da şansları yüzde 25" dedi.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir maçtı. 3'te 3 yapan iyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle ligin ikinci yarısında çok farklı oynayan bir rakipti. Biz de iyi oynadık. Öne de geçtik ama zafiyetlerimiz vardı. Bu maçta kaybettiğimizi değil, kazandığımızı yanımıza alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Osmanlıspor'un kümede kalma şansını da değerlendiren Taşdemir, "4 takım arasında herkesin şansını eşit görüyorum. Bizim kalan 9, rakiplerimizin 10 maçı var. 1 adım öndeyiz ama işimiz zor. Camiası olan 3 takımla mücadele ediyoruz. Bana göre bu dört takımın da şansları yüzde 25" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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