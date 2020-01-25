İsmet Taşdemir: "Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: 'Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin' - Son Dakika Spor

İsmet Taşdemir: "Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin"

6 saat önce

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Keçiörengücü maçının ardından, "Son 20 dakikada 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puan bize iyi geldi.

İsmet Taşdemir:

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Keçiörengücü maçının ardından, "Son 20 dakikada 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puan bize iyi geldi. Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin, bu felsefeyle oynuyoruz. İyi oynadığımızı söyleyemem. Aldığımız puan bizim için iyi" dedi.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Keçiörengücü'yle karşılaşan Osmanlıspor evinde oynadığı maçta 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Başkent derbisi hakkında, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, rakibimiz iyi bir çıkış yapan ve iyi konumda olan bir takım. Yaklaşık 3 senedir beraber oynayan bir ekip. Herkes kimin ne yapacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla pas oyunu seven bir ekip. Biz onların tersine mücadele gücüyle kurulu bir ekibiz. Geçen hafta iyi bir oyun oynadık ama bugün bu oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimizin oyun anlayışı da önemliydi. Son 20 dakikada 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puan bize iyi geldi. Dipten kurtulmak için yenemiyorsan da yenilmeyeceksin, bu felsefeyle oynuyoruz. İyi oynadığımızı söyleyemem. Aldığımız puan bizim için iyi. Transfer yasağımız devam ediyor, kalkmayacağı da kesinleşti. Bu gençlerimizle, U-19'dan yaptığımız takviyelerle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:03 Kaynak: İHA
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