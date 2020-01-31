İsmet Taşdemir: "Takımın oluşturduğu disipline bağlı kalamadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: 'Takımın oluşturduğu disipline bağlı kalamadık' - Son Dakika Spor

İsmet Taşdemir: "Takımın oluşturduğu disipline bağlı kalamadık"

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 3-1 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından, "Bizim takımın oluşturduğu bu disipline bağlı kalamadık.

İsmet Taşdemir:

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 3-1 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından, "Bizim takımın oluşturduğu bu disipline bağlı kalamadık. Sezon başından bu yana süren bireysel hatalar bugün biraz daha canımızı yaktı" dedi.


Osmanlıspor, ligin 20. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Taşdemir, "6 maçta toplam 3 gol yemiş bir ekiptik. Bugün 6 maçta yediğimizi 1 maçta yedik. Bizim takımın oluşturduğu bu disipline bağlı kalamadık. Sezon başından bu yana süren bireysel hatalar bugün biraz daha canımızı yaktı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda telafi yoluna gideceğiz" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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