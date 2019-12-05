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İsmet Yazgan 2 hafta daha yok

6 saat önce

Yahyalıspor'da Pozantı Gençlik ve Spor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu İsmet Yazgan 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

İsmet Yazgan 2 hafta daha yok, System.String[]

Yahyalıspor'da Pozantı Gençlik ve Spor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu İsmet Yazgan 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'da sakatlık şoku. Ligin 10 haftasında Yahyalı'da oynanan Pozantı Gençlik ve Spor maçının ikinci yarısında sakatlanan İsmet Yazgan, ilk yarının son iki maçında forma giyemeyecek.


Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor maçında forma giyemeyen İsmet Yazgan, ligin 11 ve 12.haftalarında da forma giyemeyeceği öğrenildi. İsmet Yazgan ligin ikinci yarısında yeniden formasına kavuşacak. Yahyalıspor Kulüp Başkanı Sedat Koyuncu, Teknik Direktör Erkan Demirel ve yönetim kurulu üyeleri genç oyuncuyu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.


Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuz, ligin 10.haftasında oynanan Pozantı Gençlik ve Spor karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz İsmet Yazgan'ı evinde ziyaret etti. Tekrar geçmiş olsun İsmet. Biran önce aramıza dönersin inşallah" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ

Yahyalı, Pozantı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:41 Kaynak: İHA
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