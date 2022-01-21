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İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

21.01.2022 10:32

Sanatçı İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform", Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform", Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, sanatçının daha önce sergilenmeyen seramik, resim, heykel gibi farklı disiplinlerdeki eserleri bulunuyor.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İsmet Yedikardeş'in seramik konusunda dünyaca ün yapmış bir sanatçı olduğunu söyledi.

Arısoy, serginin 4 seriden oluştuğunu belirterek, "Bu sergi İsmet Yedikardeş'in tüm hayatının bir özeti. İsmet Bey, çömlekçi bir ailenin evladı olarak Mardin'de doğmuş, büyümüş ve çömleği sanat bakış açısıyla bambaşka bir forma dönüştürmüş, evrensel bir dil tutturmuştur. Doğup büyüdüğü topraklar da hep kendisini takip etmiştir." dedi.

Kazlıçeşme Sanat'ın İstanbul'un yeni kültür sanat mekanlarından biri olduğuna işaret eden Arısoy, sergide en çok ilgisini çeken eserlerin Yedikardeş'in seramik çalışmaları olduğunu ifade etti.

"Mardin resimleri ise kendi memleketime bir vefa borcuydu"

Sanatçı İsmet Yedikardeş de hayatından 50 senelik bir kesiti sanatseverlere sunmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu eserlerle insanları bir düşünceye davet ettim. Mardin resimleri ise kendi memleketime bir vefa borcuydu. Her ne kadar imkansızlıklar içinde yetiştiysem de ben Mardin'i bütün tanıtmaya çalıştım. Sultanları çizmemin sebebi de bir vefa borcudur. Bizi idare eden sultanlar üç kıtaya hakim kıldı. Adaletleriyle, davranışlarıyla hiçbir kültürü asimile yapmadan yönetmişlerdir. Onlara da bunu bir vefa borcu olarak ödedim. Soyut resimlerimde de modern sanatın ve mağara resimlerinin sentezini izah etmeye çalıştım. Eğer başarılı olduysam ne mutlu bana."

Yedikardeş, sanatsal üretimine ömrü vefa ettiği sürece devam edeceğini de ifade ederek, insanlara güzel eserler bırakmak istediğini söyledi.

Sanatçı için imkanın ve keşfedilmenin önemine de değinen Yedikardeş, "Ben tahsilimi Almanya'da yaptım. Almanya'da 1972'de liseye gidenlerin oranı yüzde 10, meslek okullarına gidenlerin oranı ise yüzde 90'dı. Ustalık ve çıraklık okulları Osmanlı zamanında mevcuttu. Bizim bugün buna geri dönüş yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

"Öze Dönüş", "İlk ve Son", "Sultanlar" ve "Mardin Resimleri" ismiyle 4 farklı seriden oluşan sergi, 6 Mart'a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Formreform Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Formreform Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Formreform Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi Formreform Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

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İsmet Yedikardeş, Zeytinburnu, Seramik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi 'Formreform' Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmet Yedikardeş'in retrospektif sergisi "Formreform" Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika
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