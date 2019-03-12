Son Dakika Haberleri: İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve Çevresindeki Sokaklar Cazibe Merkezi Olacak"

İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve Çevresindeki Sokaklar Cazibe Merkezi Olacak"

52 dakika önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki bazı caddeler ile sokakların yeniden ele alınacağını belirterek, bu çevrenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

İsmet Yıldırım:
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki bazı caddeler ile sokakların yeniden ele alınacağını belirterek, bu çevrenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Yamanevler'de esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda esnafları dinleyen ve sorularını yanıtlayan Yıldırım, Ümraniye'de göreve başladıklarında uygulayacakları projeleri anlattı.

Esnaflara müjdeli bir de haber veren Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki bazı cadde ve sokakların gözden geçirilerek, buraları cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi. Yıldırım, "Alemdağ Caddesi, Çavuşbaşı Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi'ni bütün o alanlarını, dikey sokakları dahil yeniden ele alacağız. Ki burası bir cazibe merkezi olsun. ve burası Ümraniye'de değil sadece, İstanbul'da veyahut ta Türkiye'de konuşulan bir alışveriş cenneti olsun. ve burayı da bir AVM kültürü ile işleteceğiz. Bilhassa Alemdağ Caddesi'ndeki esnafımıza dernek kurdurmamız lazım. Onların da kendilerine çeki düzen verecek, disiplin edecek bir hale getirmemiz lazım ki, burası daha uygun hale gelsin" şeklinde konuştu.

Başkan adayı Yıldırım, kahvaltının ardından Yamanevler Mahallesi'ndeki dükkanları gezerek esnafı ziyaret etti ve yerel seçimlerde destek istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Ümraniye, İsmet Yıldırım, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve Çevresindeki Sokaklar Cazibe Merkezi Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]