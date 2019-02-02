Son Dakika Haberleri: İsmet Yıldırım: "Bütün Mahallelerimize Spor Etkinliklerini Yayacağız"

İsmet Yıldırım: "Bütün Mahallelerimize Spor Etkinliklerini Yayacağız"

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yapacağımız beş yıllık spor etkinlikleri döneminde, bu sahaları geliştirerek bütün mahallelerimize yaymayı şimdiden bunun için söz veriyorum" dedi.

İsmet Yıldırım:
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "İnşallah önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yapacağımız beş yıllık spor etkinlikleri döneminde, bu sahaları geliştirerek bütün mahallelerimize yaymayı şimdiden bunun için söz veriyorum" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı adayı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Spor Kulübünde düzenlenen turnuva sonrasında minik yıldızlara kupalarını verdi. Kazım Karabekir Spor Kulübünde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Ümraniyesporlu oyuncu ve teknik direktör Zafer Altın için, 8-11 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu takımların yarıştığı bir turnuva düzenlendi. Turnuvanın sonunda ise başarılı olan takımlara kupalarının verilmesi için tören düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gençleri ve aileleri ile bu tür etkinlikleri düzenleyen spor kulüplerini tebrik ederek, "Ben bu spor okullarımızın, amatör spor kulüplerinin, otuz beş mahallemizde ayrı ayrı, bütün gençlerimizi bir araya getirecek bu tür etkinliklerin inşallah önümüzdeki dönemde, önümüzde ki yapacağımız beş yıllık spor etkinlikleri döneminde, bu sahaları geliştirerek bütün mahallelerimize yaymayı şimdiden bunun için söz veriyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ise turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, ailelere teşekkür etti ve genç futbolculardan daha fazla çalışma sözü aldı.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, turnuvada üçüncü olan Damlaspor'a kupasını verirken, turnuvanın birincisi olan Ümraniyespor'a ise kupa ve madalyalarını AK Parti milletvekilleri Osman Boyraz ile Ravza Kavakçı Kan verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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